Зампостпреда РФ: резолюция Генассамблеи ООН по Крыму призвана помешать саммиту в Париже

ООН, 9 декабря. /ТАСС/. Предложенная Украиной резолюция о "проблеме милитаризации" Крыма, которую в понедельник приняла Генассамблея ООН, призвана помешать конструктивному ходу саммита в "нормандском формате". Об этом заявил в понедельник первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Генассамблеи ООН.

Полянский не исключил, что украинское постпредство намеренно увязало дату голосования по резолюции с проходящим в Париже саммитом. "Я специально говорю "постпредство", поскольку истинная позиция Украины нам, честно признаться, непонятна", - отметил он.

"Как раз сегодня в Париже проходит встреча "нормандской четверки", перед которой наши украинские коллеги максимально старались создать благоприятный фон - словами и делами. Именно конструктивному ходу этой встречи принятие сегодняшней резолюции и было призвано помешать", - констатировал дипломат.

По мнению Полянского, авторы документа "постарались достать из "шкафа" те "скелеты", которые украинские избиратели твердо решили сделать достоянием истории, убедительно проголосовав за президента Владимира Зеленского и его партию.

"Сам украинский президент, кстати, в ходе подготовки сегодняшней встречи, наговорил нам, да и всем остальным, много всего позитивного и внушающего надежду, - обратил внимание зампостпреда РФ. - И уж, во всяком случае, абсолютно нестыкующегося по духу с той "агиткой", которая выносится сейчас на ваше рассмотрение представительством Украины".

"Трудно избавиться от вопроса: чьи указания в итоге выполняют наши украинские коллеги? Украинского народа, твердо выступающего за сближение с Россией и внутринациональный мир в своем государстве, или "партии войны", не желающей сдавать свои позиции, удерживая таким образом Украину в состоянии хаоса, гражданской войны, прозябания и нищеты?" - заключил он.

О документе

Ранее в понедельник Генассамблея ООН приняла документ о проблеме "милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украина, а также районов Черного и Азовского морей", за который проголосовали 63 государства.

Заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок ранее заявлял, что главной целью представленной Украиной резолюции является "заставить РФ вывести все свои вооруженные силы из Крыма и завершить его временную оккупацию".

В тексте документа, копия которого имеется в распоряжении ТАСС, говорится, что "присутствие российских военных в Крыму противоречит национальному суверенитету, политической независимости и территориальной целостности Украины, а также подрывает безопасность и стабильность соседних стран и европейского региона".