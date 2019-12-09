{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Саммит "нормандской четверки" в Париже
Обновлено 

Двусторонняя встреча Путина и Зеленского в Париже завершилась

Она продлилась около часа

ПАРИЖ, 9 декабря. /ТАСС/. Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский завершили отдельную двустороннюю встречу с участием членов делегаций, которая прошла на полях саммита "нормандской четверки". В общей сложности встреча продлилась около часа.

На эту тему
Что говорили о "нормандском формате" участники переговоров на высшем уровне

Президенты России и Украины также провели встречу в формате "один на один". По информации Елисейского дворца, переговоры продолжались около 5 -10 минут.

Лидеры стран "нормандской четверки" (Россия, Франция, ФРГ, Украина) продолжили общение за рабочим ужином в Елисейском дворце.

Заседание саммита в "нормандском формате" началось в Париже вечером в понедельник и продлилось более двух часов. Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский проводили переговоры в зале Мюрата Елисейского дворца. После этого состоялась двусторонняя беседа лидеров России и Украины, ставшая их первым личным контактом.

Ожидается, что после рабочего ужина участники саммита дадут совместную пресс-конференцию.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияЗеленский, Владимир АлександровичСаммит "нормандской четверки" в Париже
Реклама на ТАСС
Лавров в Вашингтоне проведет переговоры с Помпео
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС