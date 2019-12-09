Двусторонняя встреча Путина и Зеленского в Париже завершилась

ПАРИЖ, 9 декабря. /ТАСС/. Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский завершили отдельную двустороннюю встречу с участием членов делегаций, которая прошла на полях саммита "нормандской четверки". В общей сложности встреча продлилась около часа.

Президенты России и Украины также провели встречу в формате "один на один". По информации Елисейского дворца, переговоры продолжались около 5 -10 минут.

Лидеры стран "нормандской четверки" (Россия, Франция, ФРГ, Украина) продолжили общение за рабочим ужином в Елисейском дворце.

Заседание саммита в "нормандском формате" началось в Париже вечером в понедельник и продлилось более двух часов. Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский проводили переговоры в зале Мюрата Елисейского дворца. После этого состоялась двусторонняя беседа лидеров России и Украины, ставшая их первым личным контактом.

Ожидается, что после рабочего ужина участники саммита дадут совместную пресс-конференцию.