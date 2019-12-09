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Саммит "нормандской четверки" в Париже

Песков: лидеры "нормандской четверки" возобновили переговоры за рабочим ужином

Ожидается, что после ужина участники саммита дадут совместную пресс-конференцию

ПАРИЖ, 9 декабря. /ТАСС/. Лидеры стран "нормандской четверки" по окончании двусторонней встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского продолжили переговоры за рабочим ужином. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"После двусторонней встречи [Путина и Зеленского] переговоры в "нормандском формате" возобновились за рабочим ужином", - сказал он.

Заседание саммита в "нормандском формате" началось в Париже вечером в понедельник, его первая часть продлилась более двух часов. Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский проводили переговоры в зале Мюрата Елисейского дворца. Также в Париже состоялась двусторонняя беседа лидеров России и Украины, ставшая их первым личным контактом.

Ожидается, что после рабочего ужина участники саммита дадут совместную пресс-конференцию.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичЗеленский, Владимир АлександровичСаммит "нормандской четверки" в Париже
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