Лавров в Вашингтоне проведет переговоры с Помпео

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник посетит Вашингтон с рабочим визитом.

Российская делегация прибудет в американскую столицу, когда в Москве уже наступит раннее утро. Примечательно, что до последнего момента детали визита главы внешнеполитического ведомства в Соединенные Штаты были неизвестны. Более того, его точные даты официально подтвердили лишь накануне.

Как сообщили в МИД России, в Вашингтоне состоятся переговоры Лаврова с госсекретарем США Майклом Помпео. Кроме того, ожидается, что российский министр будет принят американским лидером Дональдом Трампом.

В предыдущий раз главы внешнеполитических ведомств встречались на полях Генассамблеи ООН в сентябре, а полгода назад в Сочи состоялись их самые длительные, трехчасовые переговоры. Тогда высокопоставленные дипломаты подтвердили заинтересованность в нормализации российско-американских отношений, что, по словам Лаврова, "вполне возможно и реально", а также выступили за скорейшее учреждение двустороннего делового совета. Однако за это время разногласий между Москвой и Вашингтоном не убавилось, а представители деловых сообществ двух стран так и не встретились.

На предстоящих переговорах, как информировали в российском дипведомстве, стороны обменяются мнениями "по ключевым международным проблемам и актуальным вопросам двусторонних отношений". К таким темам, безусловно, можно отнести контроль над вооружениями, ситуацию в Сирии, Венесуэле и на Украине.

После саммита

Кризис на Украине уже не первый год остается темой, где взгляды РФ и США расходятся. Стороны по-разному видят как причины данной проблемы, так и способы ее разрешения. Например, в Вашингтоне не раз заявляли, что для урегулирования внутриукраинского кризиса Россия должна выполнить взятые на себя обязательства, обещая стоять бок о бок с Киевом для борьбы с "российской агрессией". В Москве же уверены, что выполнять обязательства должен как раз Киев, не поддаваясь при этом вмешательству извне.

Новая встреча Лаврова и Помпео имеет особое значение в свете состоявшегося накануне в Париже долгожданного саммита в нормандском формате. Очевидно, что российский министр информирует своего американского визави об итогах встречи лидеров России, Германии, Франции и Украины.

Примечательны также и давно звучащие из Вашингтона утверждения о скором расширении состава участников нормандского формата. Так, буквально неделю назад эту идею вновь озвучил замгоссекретаря по политическим вопросам Дэвид Хейл. Вместе с тем в Москве открыто заявляют, что негативно относятся к этой инициативе. Ведь, как заявил ТАСС замглавы МИД России Александр Грушко, урегулирование данной проблемы зависит не от переговорного формата, а от выполнения ранее принятых решений, в первую очередь завершения разведения сил в Донбассе и запуска политического процесса.

Угроза есть, решения нет

Россия и Соединенные Штаты сегодня являются обладателями крупнейших ядерных потенциалов, а следовательно должны нести особую ответственность за глобальную безопасность. Но, к сожалению, в последнее время складывается впечатление, что в Вашингтоне напрочь об этом забыли.

В Москве неоднократно выражали озабоченность не до конца обдуманными решениями американских партнеров по ряду соглашений в области безопасности. Только за последние два года Соединенные Штаты вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Первый в итоге прекратил свое существование, будущее второго остается под большим вопросом, так как США продолжают оказывать давление на своих европейских коллег, оставшихся в СВПД. Примечательно, что никаких реальных фактов в подкрепление к претензиям, которыми американцы оправдывают свои шаги, так и не было приведено.

Неизвестной по сей день остается и судьба российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3). Его действие заканчивается в феврале 2021 года, но Вашингтон, несмотря на призывы Москвы продлить договор, не торопится принимать решение. Такое подвешенное состояние, по мнению и российских, и американских экспертов, создает "серьезную опасность для всего мира". Более того, в российском дипведомстве уже не раз выражали опасения, что СВН-3 в итоге не будет продлен, а Соединенные Штаты попросту тянут время.

Таким образом, пространство глобальной безопасности становится все уже и уже, что, безусловно, не может не вызывать обеспокоенность у Москвы. Как раз для озвучивания претензий и сближения позиций существуют двусторонние консультации по стратегической стабильности. Раунды переговоров по этому вопросу проходят относительно регулярно, однако к необходимому прогрессу они пока что не приводят.

Вместе с тем в России на самом высоком уровне заявляли о готовности сделать "все необходимое для обеспечения своей национальной безопасности".

Давление и ответы

Как в Москве, так и в Вашингтоне неоднократно заявляли о готовности выстраивать устойчивое и предсказуемое двустороннее взаимодействие по всем вопросам.

Однако на практике все выглядит несколько иначе. И санкционное давление, ставшее традиционным инструментом Вашингтона в отношениях с Москвой, очевидно, не является шагом в направлении улучшения двусторонних отношений. С 2011 года Соединенные Штаты 77 раз вводили санкции в отношении российских физических лиц и компаний. На сегодняшний день под разнообразными американскими ограничениями находятся 306 граждан России и 492 юридических лица.

На прошлой неделе Минфин США добавил в санкционный список россиянина Максима Якубца, обвиняя его в рассылке вредоносного программного обеспечения и в попытке украсть 220 млн долларов с банковских счетов. Как утверждают в Вашингтоне, Якубец работал в ФСБ России и оказывал непосредственное содействие российскому правительству. Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал обвинения в адрес российского правительства беспочвенными, а в МИД России заявили, что новые санкции "не останутся без ответа".

Об угрозе российских хакеров в Вашингтоне говорят постоянно, однако от прямого сотрудничества с Москвой для борьбы с киберпреступлениями отказываются. Деятельность совместной рабочей группы по данному вопросу была прекращена в 2014 году по инициативе американской стороны.

Не редкостью являются аресты и даже похищения граждан России американскими спецслужбами в третьих странах. По данным МИД РФ, с 2008 года зафиксировано 53 таких случая. В этой ситуации оказались отбывающие наказание в США российский летчик Константин Ярошенко и россиянин Виктор Бут. А в прошлом месяце из Израиля в Соединенные Штаты был экстрадирован программист Алексей Бурков. Он обвиняется в причастности к киберпреступлениям.

Вмешательству быть?

Очевидно, что возможная встреча Лаврова и Трампа в Вашингтоне, как и в прошлый раз, вызовет повышенный интерес СМИ, особенно американских.

С последних президентских выборов в США прошло более двух лет, однако обсуждение якобы имевшего место российского вмешательства в электоральный процесс все еще остается актуальным, несмотря на то, что за все это время никакие реальные доказательства воздействия представлены не были. Более того, в Москве не исключают, что эта тема вновь будет раскручена в преддверии новых выборов президента США, до которых осталось меньше года.

Но, как заявил ТАСС источник в МИД РФ накануне рабочей поездки Лаврова в Соединенные Штаты, Москве и Вашингтону "рано или поздно удастся преодолеть существующие проблемы". Именно это и является главной целью предстоящего визита.