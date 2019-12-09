Участники встречи по Сирии в Нур-Султане обсудят мир "на земле" и "политику" в Женеве

НУР-СУЛТАН, 10 декабря. /ТАСС/. Встреча высокого уровня по Сирии в астанинском формате (Россия, Иран и Турция) стартует во вторник в Нур-Слутане. В ней также примут участие делегации правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции.

Переговоры пройдут в течение двух дней. Как сообщили в МИД Казахстана, в первый день мероприятия представители стран-гарантов намерены провести двусторонние и трехсторонние консультации. На следующий день запланировано пленарное заседание с участием всех сторон.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, стороны рассмотрят ход выполнения договоренностей о деэскалации ситуации в Сирии и завершение борьбы с остатками террористических группировок. Кроме того, будут обсуждаться гуманитарные вопросы, включая помощь сирийскому населению, создание условий для возвращения беженцев, обмен пленными и удерживаемыми лицами, а также, разумеется, политический процесс.

Участники встречи

Россию на переговорах будет представлять спецпредставитель президента Александр Лаврентьев, Турцию - замглавы внешнеполитического ведомства Седат Онал. Иранская делегация примет участие во встрече во главе со старшим помощником министра иностранных дел страны по политическим вопросам Али Асгаром Хаджи.

Члены Конституционного комитета Сирии не входят в состав делегаций на этих переговорах, однако, по информации источника ТАСС, некоторые из них были приглашены на встречу. Ожидается, что они могут принять участие в предстоящих дискуссиях.

В качестве наблюдателей будут высокие представители ООН, Иордании, Ирака и Ливана. В предыдущем раунде переговоров 1-2 августа спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен не участвовал по состоянию здоровья. В этот раз он возглавит делегацию всемирной организации.

Для участия в проводимом на полях межсирийских переговоров заседании рабочей группы по освобождению задержанных и заложников в Нур-Султан прибудут представители Международного комитета Красного Креста и Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Работа комитета

Как ожидается, в повестку встречи будет включен вопрос продвижения политического процесса в Сирии в свете начала работы в Женеве Конституционного комитета. Решение о создании этого органа было принято еще 31 января 2018 года в Сочи, однако о его формировании было объявлено только в сентябре 2019 года, а первое заседание открылось 30 октября. По оценке Педерсена, речь идет об "очень хорошем начале". Тем не менее вторая встреча комитета, завершившаяся 29 ноября в Женеве, практически не привела к какому-либо продвижению на пути подготовки конституционной реформы в Сирии.

Камнем преткновения стала повестка работы комитета: представители правительства и оппозиции не смогли согласовать вопросы, которые хотели бы обсудить. В результате встретиться за одним столом переговоров сторонам не удалось. При этом разногласия привели к тому, что дальнейшая работа органа оказались под угрозой: если раньше очередная встреча была намечена на 16 декабря, то теперь сроки следующего раунда не обозначаются.

Предстоящие переговоры в Нур-Султане могут разрешить сложившуюся ситуацию в Конституционном комитете и придать импульс его работе, так как именно участникам астанинского формата удалось договориться о создании комитета.

Заевфратье и северо-восток

Важное место в предстоящих дискуссиях, как ожидается, займет ситуация на северо-востоке Сирии, где удалось стабилизировать обстановку после заключения российско-турецкого меморандума от 22 октября, и в провинции Идлиб. Благодаря договоренностям Москвы и Анкары турецкая операция против курдов была остановлена, а в районе ее проведения фактически создана нейтральная зона, за пределы которой отведены курдские отряды.

Правда, в последние недели ряд представителей курдов критиковал меморандум, указывая на случаи нарушения режима перемирия в этом районе. Дополнительную смелость курдам придал тот факт, что США, на фоне турецкой операции начавшие вывод войск с северо-востока, вернули свои силы в регион якобы для охраны нефтяных месторождений. Как отмечал Лавров, охраняют нефть они, очевидно, от сирийского народа. Министр также указал, что курдам следует придерживаться своего слова и взаимодействовать в вопросе выполнения сочинских договоренностей.

Сложной остается ситуация и на северо-западе, в провинции Идлиб. Тут продолжает действовать большое количество террористов, прежде всего из "Джебхат ан-Нусры" (запрещенная в РФ террористическая группировка). Сирийское правительство обвиняет Анкару в том, что там также находятся Вооруженные силы Турции. Вопрос о возвращении контроля над Идлибом законным властям стоит уже больше года, но продвинуться в его решении не удалось, а на границах провинции регулярно происходят вооруженные столкновения.

В ожидании саммита

Предыдущая встреча в Нур-Султане в начале августа фактически подготовила саммит астанинского формата в Анкаре в середине сентября. Участники переговоров в столице Казахстана провели работу по согласованию кандидатур остававшихся членов Конституционного комитета. В результате лидерам "тройки" удалось в турецкой столице утвердить окончательный список участников.

Следующий саммит должен пройти в Тегеране, но сроки его проведения еще не определены. Не исключено, что итоги работы в Казахстане и на этот раз создадут наработки для будущей встречи на высоком уровне.