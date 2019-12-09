ПАРИЖ, 10 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал увеличить число пунктов пропуска на линии соприкосновения в Донбассе, чтобы уже сейчас облегчить жизнь живущих в регионе людей.

"Необходимо увеличить количество пунктов пропуска на линии соприкосновения, создать максимально комфортные условия для скорейшего - без многочасовых очередей - прохождения контрольных процедур сотнями и тысячами простых людей, которые живут в этой зоне", - сказал российский лидер. Он отметил, что на переговорах шла речь "о крупных проектах и гуманитарных вопросах", но нельзя забывать и "о простых людях, которые там живут".

"И все наши договоренности должны способствовать улучшению их жизни не когда-то в будущем, а сейчас", - подчеркнул Путин.

Он добавил, что в ходе переговоров была поддержана также идея подготовить обмен удерживаемыми лицами между сторонами конфликта "по формуле всех установленных - на всех установленных".

Безальтернативность "Минска-2"

Путин также заявил, что лидеры стран "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) по итогам саммита в Париже подчеркнули безальтернативность последовательного выполнения минских соглашений 2015 года.

"Принят итоговый совместный документ, в котором подтверждена безальтернативность неукоснительного и последовательного выполнения Минских соглашений от 12 февраля 2015 года, подчеркнута важность налаживания прямого диалога между сторонами конфликта", - сказал Путин.

Он отметил, что участники саммита приветствовали разведение сил на трех пилотных участках линии соприкосновения в Донбассе. "Это действительно, и по нашим оценкам, важный шаг на пути деэскалации ситуации на юго-востоке Украины и обеспечения всеобъемлющего прекращения огня. Рассчитываем, что разведение сил будет поэтапно продолжено", - подчеркнул российский лидер.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат Минские соглашения 2015 года (Минск-2), которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако этот план до сих пор остается нереализованным.