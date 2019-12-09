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Саммит "нормандской четверки" в Париже
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Путин считает, что процесс урегулирования на Украине развивается в правильном направлении

ПАРИЖ, 10 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин констатировал "потепление" в ситуации с урегулированием кризиса на Украине, процесс развивается в правильном направлении.

"Если потепление? Я думаю, что да, - сказал российский лидер на пресс-конференции по итогам встречи в "нормандском формате". - Но а как же?" "Во-первых, уже произошел обмен удерживаемыми лицами. Это состоялось. Мы добились развода сил в трех точках. Это состоялось. Мы встретились сейчас в нормандском формате и обсудили очень важный широкий круг вопросов, и по многим из них достигли прогресса. Это состоялось", - сказал российский лидер.

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Саммит "нормандской четверки" в Париже
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