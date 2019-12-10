Путин заявил, что Россия хочет равных прав для русскоязычного населения Украины

ПАРИЖ, 10 декабря. /ТАСС/. Россия выступает за то, чтобы русскоязычное население Украины пользовалось равными правами со всеми остальными гражданами страны, пока же ситуация вызывает вопросы. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам саммита в "нормандском формате" во вторник.

"По поводу русскоязычного населения. Мы, естественно, за то, чтобы русскоязычное население не только в Донбассе, но и на всей Украине пользовалось равными демократическими правами", - сказал он.

"Хочу обратить ваше внимание на то, что русскоязычными на Украине себя считают 38% граждан страны, - продолжил президент. - А со следующего года, как известно, все русские школы переводятся на украинский язык. Кстати говоря, представители других школ, насколько мне известно - венгерских, румынских, польских - только с 2023 года. Как будто венгров на Украине больше, чем русскоговорящих".

Путин добавил, что такая ситуация вызывает у России вопросы, ответы на которые ей неизвестны. "Но я надеюсь, что так же, как и другие проблемы, пока еще не решенные, [это] будет в центре нашего внимания. Обязательно мы соберемся через четыре месяца", - резюмировал российский лидер.