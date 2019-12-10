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Кризис на Украине
Обновлено 

Следующий саммит в "нормандском формате" пройдет в Берлине

Встреча запланирована через четыре месяца

ПАРИЖ, 10 декабря. /ТАСС/. Встреча лидеров стран "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина), которая запланирована через четыре месяца, состоится в Берлине. Об этом во вторник сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он утвердительно ответил на вопрос о том, будет ли столица Германии местом проведения следующего саммита в нормандском формате.

Ранее на пресс-конференции по итогам парижской встречи "четверки" президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что новый саммит должен состояться через четыре месяца. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что никаких условий для проведения следующего саммита не ставится, поэтому "через четыре месяца есть возможность продолжить дискуссию и увидеть результаты".

Теги
УкраинаГерманияРоссияФранцияКризис на УкраинеПесков, Дмитрий СергеевичМакрон, ЭмманюэльЗеленский, Владимир Александрович
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