Следующий саммит в "нормандском формате" пройдет в Берлине

ПАРИЖ, 10 декабря. /ТАСС/. Встреча лидеров стран "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина), которая запланирована через четыре месяца, состоится в Берлине. Об этом во вторник сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он утвердительно ответил на вопрос о том, будет ли столица Германии местом проведения следующего саммита в нормандском формате.

Ранее на пресс-конференции по итогам парижской встречи "четверки" президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что новый саммит должен состояться через четыре месяца. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что никаких условий для проведения следующего саммита не ставится, поэтому "через четыре месяца есть возможность продолжить дискуссию и увидеть результаты".