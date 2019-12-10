Лавров прибыл в Вашингтон с рабочим визитом

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эти минуты прибыл в Вашингтон, передает корреспондент ТАСС.

Борт с российской делегацией приземлился в 00:50 по местному времени (08:50 по мск).

Визит российского министра в Соединенные Штаты продлится меньше суток, но его программа весьма насыщенная. Как ожидается, в Вашингтоне Лавров будет принят американским лидером Дональдом Трампом, проведет переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео, а также встретится с американскими политологами.

Предыдущий раз глава МИД РФ посещал американскую столицу в 2017 году.