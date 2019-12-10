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Глава ФСБ назвал угрозой попытки украинских радикалов дестабилизировать обстановку в Крыму

Александр Бортников также обратил внимание на сохраняющиеся угрозы, связанные с попытками международных террористических организаций сформировать на территории России законспирированные ячейки
Председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников Муса Салгереев/ТАСС
Описание
Председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников
© Муса Салгереев/ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Попытки украинских радикалов дестабилизировать обстановку на Крымском полуострове являются одними из угроз. Об этом сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников на итоговом в этом году заседании комитета и Федерального оперативного штаба.

"Сохраняются устремления украинских радикальных элементов по дестабилизации обстановки в Крыму", - сказал он, говоря об угрозах террористического характера.

Председатель НАК обратил внимание участников заседания на сохраняющиеся угрозы, связанные с попытками главарей международных террористических организаций сформировать на территории Российской Федерации законспирированные ячейки для реализации своих преступных замыслов.

Теги
Бортников, Александр ВасильевичРоссия
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