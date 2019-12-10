Состав Совета Федерации полностью сформировали после выборов 8 сентября

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Все 170 членов Совета Федерации в данный момент исполняют свои сенаторские полномочия, состав палаты полностью сформирован, сообщил во вторник глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

Изменения в составе Совета Федерации были связаны с выборами 8 сентября. Согласно законодательству, вновь избранные губернаторы и депутаты местных парламентов должны были наделить полномочиями члена Совета Федерации новых кандидатов или подтвердить полномочия действующих на тот момент сенаторов.

"4 декабря 2019 года Законодательная дума Хабаровского края наделила полномочиями члена Совета Федерации Безденежных Сергея Вячеславовича. Таким образом, состав платы сформирован полностью, все 170 сенаторов исполняют свои полномочия", - сказал Тимченко на заседании комитета.

Безденежных сменил на посту сенатора от Хабаровского края Дмитрия Приятнова, полномочия которого Совфед прекратил на заседании 25 ноября. Приятнов сам сложил полномочия после истории с его судимостью.

8 сентября в 85 регионах РФ прошли более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 субъектах выбирали заксобрания, в 16 - губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, прошли довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).