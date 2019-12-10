Эксперт: лидеры "нормандской четверки" достигли прогресса в выполнении "Минска-2"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Состоявшийся в понедельник в Париже саммит "нормандской четверки" был отмечен рядом позитивных моментов, его участникам удалось достичь определенного прогресса по пути урегулирования внутриукраинского кризиса. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал во вторник член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

"Позитивным моментом саммита "нормандской четверки" является то, что состоялась двусторонняя встреча президентов России и Украины, а также то, что было подтверждено базовое соглашение к минским договоренностям, которое обязывает Киев к выполнению многих мер в рамках урегулирования конфликта на Донбассе, - отметил эксперт. - Можно сказать, что достигнут прогресс, но ограниченный".

По словам политолога, итоговый документ подтверждает, что России удалось "достичь определенного прогресса в рамках этих предварительных условий (обмен пленными по формуле "всех на всех" до конца года, разведение сторон - прим. ТАСС)". "Все это технические детали, которые не нарушают основу заключенных в 2015 году минских соглашений и не накладывают на Москву дополнительных обязательств", - пояснил Безпалько. Однако он выразил и долю скепсиса в отношении "исполнения украинской стороной минских соглашений в целом".

Касаясь вопроса транзита российского газа в Европу через Украину, который не обсуждался в рамках нормандского формата, а был затронут на двусторонней встрече Владимира Зеленского с Владимиром Путиным, эксперт констатировал, что, "видимо, договориться по транзиту газа не удалось".

Итоги парижского саммита

Впервые после трехлетнего перерыва в Париже в понедельник состоялся саммит "нормандской четверки". Канцлер Германии Ангела Меркель, президенты России, Украины и Франции Владимир Путин, Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон встретились в Елисейском дворце, чтобы обсудить проблемы урегулирования внутриукраинского конфликта в Донбассе.

В рамках саммита впервые произошла и личная двусторонняя встреча российского и украинского лидеров, которые до этого общались лишь по телефону. Этот факт был отмечен президентом Франции на итоговой пресс-конференции как один из главных позитивных итогов саммита.

В ходе переговоров, длившихся в общей сложности более семи часов, стороны подготовили итоговый документ, в котором заявили о ряде конкретных договоренностей. Одним из ожидаемых итогов стало решение провести обмен пленными в Донбассе по принципу "всех установленных на всех установленных" уже до Нового года. Участники саммита обязались также обеспечить полное и всестороннее прекращение огня до конца 2019 года, а также договорились поддержать соглашение в рамках Контактной группы по урегулированию на востоке Украины по трем дополнительным участкам разведения сил и средств в зоне конфликта к концу марта 2020 года.

Главным же итогом стала договоренность продолжить дискуссию на высшем уровне в нормандском формате уже через четыре месяца, а в течение этого времени сделать ряд шагов в направлении политического урегулирования конфликта в Донбассе.