Жириновский надеется, что в ближайшие десять лет ему найдется смена

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассчитывает на то, что в ближайшие десять лет ему найдется достойная замена на посту главы партии.

"Вместе мы - это команда, и не надо выдумывать, что партия - это один человек или два", - сказал он во вторник, открывая в стенах Госдумы фотовыставку, посвященную 30-летию его партии. При этом Жириновский заметил, что во времена создания ЛДПР, в самом конце 80-х годов прошлого века "действительно играл роль человек".

"Но я надеюсь, в ближайшие десять лет - они вот все здесь стоят (члены фракции ЛДПР - прим. ТАСС) - появится из них тот, кто меня заменит", - продолжил лидер ЛДПР, заметив, что, помимо либерал-демократов Михаила Дегтярева и Василия Власова, свое желание возглавить партию высказывают и члены других политических объединений.

"Конечно, на ваше место все хотят", - ответил на это спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Это нормальное явление и хорошее желание, потому что только идущий дорогу осилит, но политика - это удел мудрых, опытных, порядочных людей", - убежден он.

Спикер заметил, что в успешных странах "во главе политической системы, парламентов, партий, государств стоят умудренные опытом люди". "Молодыми легче управлять, молодые могут совершить глупости, потом будут жалеть, но вначале они не осознают того, что идут на край пропасти и за собой кого-то ведут", - резюмировал Володин.