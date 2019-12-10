Рапота: Москва и Минск пока не обсуждают создание единого парламента и единой валюты

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Вопросы единого парламента и единой валюты пока не рассматриваются в обсуждаемых РФ и Белоруссией дорожных картах. Об этом сообщил во вторник журналистам государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота.

"Пока еще нет, [эти вопросы] неактуальны", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Договор о создании Союзного государства был подписан 8 декабря 1999 года президентами России и Белоруссии и вступил в силу после обмена ратификационными грамотами 26 января 2000 года. В настоящее время ведется работа над программой углубления взаимной интеграции, стороны работают над согласованием 31 дорожной карты, большинство из которых готовы к подписанию. 7 декабря президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели многочасовую встречу в Сочи, на которой обсуждались пути дальнейшей интеграции Москвы и Минска. Лидеры договорились продолжить диалог по этому вопросу 20 декабря.