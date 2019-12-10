Песков: идея Зеленского создать подгруппу по передаче границы не обсуждалась в Париже

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Предложение президента Украины Владимира Зеленского о создании дополнительной подгруппы, которая будет заниматься вопросами передачи границы под контроль Украины, предметно не обсуждалось на саммите в Париже. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя вопрос о необходимости включения в состав трехсторонней группы представителей, которые уехали из Донбасса и теперь живут на территориях, подконтрольных Украине, Песков заметил, что нельзя исключать существующего формата. "Есть трехсторонняя группа и... любые изменения формата нельзя исключать, - отметил он. - Но изменять формат без согласования всеми участниками, тремя сторонами в этой группе, тоже невозможно...". Представитель Кремля заметил, что большая часть вопросов, которые обсуждались на встрече "нормандской четверки" непосредственно касались позиции самопровозглашенных республик. "Конечно, без их мнений, без учета их точек зрения, а главное без контактов Киева с этими представителями решение весьма и весьма сложно", - подчеркнул Песков.

Песков при этом рассказал, что, в целом, вопросы о контроле за границей поднимались. "Весьма скрупулезно изучался текст минских договоренностей, где четко прописан порядок и последовательность действий, согласованных всеми сторонами, для передачи контроля над границей, - сказал представитель Кремля. - Как вы знаете, во втором параграфе совместного документа о согласованных итогах парижского саммита четыре президента написали: "Минские соглашения продолжают быть основой работы "нормандского формата", государства-участники которого привержены к их полному выполнению".

"В предметном плане эта тема не обсуждалась вчера", - сказал он.

Пресс-секретарь президента также рассказал, что в ходе переговоров стороны использовали различные формулировки, не всегда при этом универсальные для всех участников саммита. Речь идет в первую очередь об используемом президентом Украины Владимиром Зеленским словосочетания "оккупированный Донбасс".

"В ходе переговоров каждый раз выступающие делали оговорку. То есть, "как вы говорите, "оккупированные территории", с чем мы не соглашаемся", - пояснил Песков. По его словам, все четко подчеркивали свое несогласие с той или иной формулировкой. "Путин неоднократно и постоянно повторяет то, что он не согласен с подобной формулировкой, но тем не менее эта формулировка используется украинскими визави. На переговорах эта ситуация такая рабочая. От своих формулировок никто не отказывается, но и о своем несогласии никто не стесняется говорить", - заключил Песков.

Гибкость в поиске компромиссов

Пресс-секретарь президента добавил, что "нормандская четверка" (Россия, Германия, Франция и Украина) готова проявить гибкость в поиске компромиссов по урегулированию ситуации на Украине, однако без отхода от "Минска-2".

"Любые компромиссы не означают отхода от минских соглашений, любой отход от минских соглашений чреват полной хаотизацией процесса урегулирования", - подчеркнул он. "В рамках того, что зафиксировано в тексте минских соглашений, на любую гибкость готовы все", - добавил представитель Кремля.

На пресс-конференции по итогам переговоров "нормандской четверки" в Париже в ночь на вторник президент РФ Владимир Путин отметил тесную взаимосвязанность всех пунктов минских соглашений. По его словам, изменение любого из положений этого документа может парализовать действия по урегулированию на юго-востоке Украины.