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Саммит "нормандской четверки" в Париже

Путин и Зеленский провели краткую встречу без переводчиков в Париже

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на встрече лидеры обсуждали вопросы двусторонних отношений

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президенты России и Украины - Владимир Путин и Владимир Зеленский - в Париже на полях саммита "нормандской четверки" провели в понедельник краткую встречу тет-а-тет, без переводчиков. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Они остались один на один, это было краткое общение, потому что уже далее туда (в кабинет, где сидели Путин и Зеленский - прим. ТАСС) президент [Франции Эмманюэль] Макрон вошел и пригласил на продолжение "нормандского формата", - сказал представитель Кремля. Он добавил, что на встрече обсуждались вопросы двусторонних отношений.

В понедельник в Париже состоялся саммит "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). На его полях лидеры всех четырех стран провели друг с другом отдельные двусторонние беседы.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияФранцияПесков, Дмитрий СергеевичМакрон, ЭмманюэльЗеленский, Владимир АлександровичСаммит "нормандской четверки" в Париже
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Саммит "нормандской четверки" в Париже
В Кремле надеются, что встреча Путина с Зеленским "станет хорошим началом" для их диалога
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в Париже у президентов России и Украины во время их первого знакомства была достаточно конструктивная беседа
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