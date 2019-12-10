В Крыму прокомментировали принятую ООН резолюцию о "проблеме милитаризации" полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Жители Крыма не оглядываются на резолюции ООН, а идут по выбранному в 2014 году пути развития, сообщил журналистам во вторник председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

Ранее сообщалось, что Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла в понедельник предложенную Украиной резолюцию о "проблеме милитаризации" Крыма и акваторий Азовского и Черного морей, однако за документ выступило меньше стран, чем в 2018 году.

"Нам нужно идти своей дорогой, которую мы выбрали, ни на кого не оглядываться и только становиться крепче", - сказал Константинов, комментируя новую резолюцию ООН.

По его мнению, резолюция далека от реальности и напоминает детскую сказку. "Меня не покидает ощущение, что мы находимся в "Королевстве кривых зеркал", когда-то была такая сказка, в детстве я ее смотрел. Мы, проводя референдум, старались соблюдать каждую букву закона, а эти законы никто не открывает, никто даже читать их не хочет", - добавил Константинов.

В свою очередь член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Ольга Ковитиди, представляющая в верхней палате российского парламента Республику Крым, заявила, что крымчане заняты подготовкой к новогодним праздникам и их не волнует принятая Генассамблеей ООН резолюция о "проблеме милитаризации" Крыма и акваторий Азовского и Черного морей.

"Крымчане никак не реагируют на все это, потому что у нас выработался стойкий иммунитет от политического популизма", - сказала Ковитиди. Сенатор считает, что резолюция не будет иметь никаких правовых последствий. "Тем более, что на не является исключительной, она повторяется на протяжении определенного времени", - добавила Ковитиди.