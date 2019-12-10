Косачев: запрет на покупку РСМД в военном бюджете США дает шанс на возобновление диалога

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Заложенный в военном бюджете США запрет на покупку и размещение новых ракет средней и меньшей дальности наземного базирования дает определенный шанс на возобновление диалога по этому классу вооружения. Такое мнение выразил во вторник глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Есть и обнадеживающие моменты. Так, как пишут СМИ, Конгресс в документе "запрещает покупку и размещение новых ракет средней и меньшей дальности наземного базирования" и предлагает сделать "анализ альтернатив этим новым ракетам". Трудно сказать, насколько будет реализовываться это положение, и не будут ли "альтернативы" опаснее самих РСМД. Однако сам факт дает определенный шанс на возобновление диалога по данному классу ракет, хотя после выхода США из соответствующего договора это, разумеется, сделать намного труднее", - написал Косачев на своей странице в "Фейсбуке".

"Но важен сам факт, что данная тема остается в поле зрения вашингтонских политиков. Есть что обсуждать", - добавил сенатор.

Политик также заявил, что не может назвать оборонным согласованный Конгрессом США бюджет на 2020 год, размер которого составит $738 млрд, так как $71,5 млрд предусматривается в нем только на финансирование операций за рубежом. "Это больше, чем бюджет России на все военные нужды", - подчеркнул Косачев.

Кроме того, глава комитета СФ назвал любопытным тот факт, чтобы в военный бюджет внесли и санкции, связанные с газопроводами "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". "То есть речь идет, фактически, о военной операции, причем в том числе против европейских компаний, участвующих в реализации проекта", - указал сенатор.

Проект военного бюджета США на 2020 финансовый год был распространен в понедельник вечером. Документ предполагает уведомление Конгресса о намерении выйти из Договора по открытому небу (ДОН) или Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3). Кроме того, проект запрещает покупку или развертывание новых ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.