В МИД России раскритиковали внесенный в ГА ООН проект резолюции по Крыму

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН по Крыму, подготовленный украинской делегацией, содержит неприемлемые обвинения в адрес России и построен на искажении информации. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.

"Он [проект резолюции] содержит неприемлемые обвинения в адрес России, построен на домыслах, спекуляциях и передергивании фактов, - отметили в министерстве. - В частности, не выдерживают критики тезисы о "милитаризации" Крыма и частей Черного и Азовского морей".

В российском внешнеполитическом ведомстве также обратили внимание на то, что по сравнению с прошлым годом снизилось количество сторонников инициативы (66 против 68) и увеличилось число делегаций, которые воздержались или отклонились от участия в голосовании (111 против 108). Как резюмировали российские дипломаты, это свидетельствует о "неприятии большинством членов международного сообщества искаженной трактовки положения дел вокруг Крыма и заметном снижении поддержки украинской инициативы, несмотря на давление, которое Киев и его покровители оказывают на многие страны".