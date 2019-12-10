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В МИД России раскритиковали внесенный в ГА ООН проект резолюции по Крыму

В ведомстве подчеркнули, что документ содержит неприемлемые обвинения в адрес РФ и построен на передергивании фактов
Здание МИД РФ Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Здание МИД РФ
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН по Крыму, подготовленный украинской делегацией, содержит неприемлемые обвинения в адрес России и построен на искажении информации. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.

"Он [проект резолюции] содержит неприемлемые обвинения в адрес России, построен на домыслах, спекуляциях и передергивании фактов, - отметили в министерстве. - В частности, не выдерживают критики тезисы о "милитаризации" Крыма и частей Черного и Азовского морей".

В российском внешнеполитическом ведомстве также обратили внимание на то, что по сравнению с прошлым годом снизилось количество сторонников инициативы (66 против 68) и увеличилось число делегаций, которые воздержались или отклонились от участия в голосовании (111 против 108). Как резюмировали российские дипломаты, это свидетельствует о "неприятии большинством членов международного сообщества искаженной трактовки положения дел вокруг Крыма и заметном снижении поддержки украинской инициативы, несмотря на давление, которое Киев и его покровители оказывают на многие страны".

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