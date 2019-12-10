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Мурадов заявил, что растущий туристический поток опровергает домыслы о милитаризации Крыма

Постпред республики при президенте России отметил, что в числе прочего на полуостров приезжает большое число украинских туристов

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Крым не является милитаризованным регионом, и растущий туристический поток на полуостров опровергает домыслы об этом, изложенные в резолюции Генеральной Ассамблеей (ГА) ООН. Такое мнение высказал во вторник журналистам вице-премьер региона - постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла 9 декабря предложенную Украиной резолюцию о "проблеме милитаризации" Крыма и акваторий Азовского и Черного морей, однако в поддержку документа выступили на этот раз меньше стран, чем в 2018 году. За него проголосовали 63 страны, 19 государств были против и 66 воздержались.

"Крым не милитаризован и не сверхмилитаризован. Это мирная территория, мирный народ, который является примером многонационального гармоничного сосуществования наций на своей территории. Крым - это место, куда любят приезжать многочисленные туристы, и в этом году мы преодолели планку в 7 млн человек, которые составляют турпоток Крыма. Из них очень многие - украинцы. Поэтому сама жизнь опровергает эти домыслы, эти злонамеренные утверждения о некой милитаризации Крыма", - сказал Мурадов.

Он обратил внимание на то, что с каждым годом все больше стран признают тот факт, что Крым воссоединился с Россией на законных основаниях. "Более двух третей государств либо воздержались, либо проголосовали против [резолюции]. "За" проголосовали 63 государства, которые придерживаются проамериканской и прокиевской позиции, которые не хотят с этим (государственной принадлежностью Крыма - прим. ТАСС) смириться", - добавил постпред Крыма.

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