Медведев 11 декабря обсудит с главой парламента Вьетнама двустороннее сотрудничество

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев и председатель Национального собрания (парламента) Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган обсудят 11 декабря вопросы двустороннего сотрудничества, сообщает во вторник пресс-служба правительства РФ.
"Председатель правительства России Дмитрий Медведев и председатель Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Тхи Ким Нган обсудят взаимодействие в торгово-экономической, энергетической, научно-технической, культурной и гуманитарной областях, а также ход реализации совместных проектов", - говорится в сообщении.