Медведев 11 декабря обсудит с главой парламента Вьетнама двустороннее сотрудничество

Путин боится "второй Сребреницы", если Киев получит в Донбассе контроль над границей

Президент также сообщил, что обсуждал с Зеленским тему возможного преследования людей, проживающих в ЛНР и ДНР. Он обратил внимание на то, что на Украине до сих пор не принят закон об амнистии

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