Путин считает, что Ленин "заложил мину" под государственность России

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что создатель советского строя Владимир Ленин (Ульянов) "заложил мину" под тысячелетнюю российскую государственность. К этой теме президент обратился во вторник на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Комментируя озвученную на заседании идею члена СПЧ, режиссера Александра Сокурова "придумать Россию заново", Путин отметил: "Александр Николаевич, мы вас все любим, и я тоже, ваше творчество - оно замечательное, но - можно ли какую-то страну придумать?". "Можно, можно! Россию - можно!" - заверил режиссер.

"Есть такой человек в нашей не такой уж давней истории - господин Ульянов, он же Старик, он же Ленин, у него там еще какие-то клички были", - продолжил Путин. "Вот он - придумал… И теперь мы не можем понять, что делать с Бутовским полигоном (одно из мест массовых расстрелов - прим. ТАСС) и как выстроить там работу, чтобы люди не забыли, кто там лежит в земле. Вот он напридумывал!", - заметил Путин. По его словам, Ленин еще и придумал государственную структуру, заложившую "мину под российскую государственность, которая складывалась тысячу лет".

Президент РФ подчеркнул, что сейчас не место и не время подробнее излагать точку зрения на этот счет, но, возможно, он это сделает в будущем.

Говоря о необходимости опоры на "то, что у нас есть и было" и на русский народ, Путин отметил, что речь идет о сложном понятии. "Вы сказали - русские… А кто такие русские? Не было практически до IX века никаких русских, он (русский народ - прим. ТАСС) складывался постепенно из многих этносов", - сказал президент, подчеркнув, что речь идет не только о славянских, но и об угро-финских и других племенах. Он напомнил и о Хазарском каганате на берегах Азовского и Черного морей, жители которого исповедовали иудаизм, хотя, по некоторым оценкам, как отметил Путин, не являлись евреями. "Это [хазары] тоже наш этнос, который русский народ впитал в себя", - подчеркнул глава государства.

"Это естественное развитие, помешать которому невозможно и ненужно. Но нужно, опираясь на все, что нам досталось из пластов нашей истории - глубокой, очень интересной и содержательной - конечно, анализировать, выбирая лучший путь развития на ближайшую перспективу, среднесрочную и на историческую", - заключил Путин. "И мы, конечно, можем это сделать, опираясь на наших людей, которые искренне, но ответственно относятся к нашей Родине", - добавил он.