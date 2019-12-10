{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лавров оставил запись в Книге почетных гостей в Госдепе

Глава МИД РФ проведет в Вашингтоне переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров перед началом переговоров в Вашингтоне с госсекретарем США Майклом Помпео оставил запись в Книге почетных гостей в Госдепартаменте. Соответствующие фотографии размещены на странице официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой в Facebook.

"Мои наилучшие пожелания всем сотрудникам Госдепартамента в их служении конституции США и Уставу ООН на благо всеобщего мира и демократии в международных отношениях", - говорится в записи министра.

Визит Лаврова в Соединенные Штаты продлится меньше суток, но его программа весьма насыщенная. Как ожидается, в Вашингтоне министр, помимо переговоров с Помпео, будет принят президентом США Дональдом Трампом, а также встретится с американскими политологами.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияПомпео, Майкл (Майк)
Реклама на ТАСС
Медведев поздравил Санну Марин с назначением на пост председателя правительства Финляндии
Премьер-министр РФ выразил надежду на конструктивное сотрудничество
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС