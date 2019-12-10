Лавров оставил запись в Книге почетных гостей в Госдепе

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров перед началом переговоров в Вашингтоне с госсекретарем США Майклом Помпео оставил запись в Книге почетных гостей в Госдепартаменте. Соответствующие фотографии размещены на странице официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой в Facebook.

"Мои наилучшие пожелания всем сотрудникам Госдепартамента в их служении конституции США и Уставу ООН на благо всеобщего мира и демократии в международных отношениях", - говорится в записи министра.