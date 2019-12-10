МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил Санну Марин с назначением на пост председателя правительства Финляндии. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина РФ.

Что известно о самом молодом премьере в мире

Кабмин Финляндии возглавила Санна Марин. Что известно о самом молодом премьере в мире

"Россию и Финляндию связывают дружественные и добрососедские отношения, - говорится в телеграмме. - Убежден, что продолжение конструктивного диалога на уровне глав правительств будет способствовать дальнейшему поступательному развитию российско-финляндского сотрудничества во всех областях, реализации совместных экономических и инвестиционных проектов".

Парламент Финляндии во вторник проголосовал за назначение премьер-министром первого заместителя председателя правящей Социал-демократической партии (СДП) Санны Марин. В поддержку ее кандидатуры высказались 99 депутатов из 200, против - 70. Официально Марин и ее правительство, 76-е по счету, уже утвердил президент Финляндии Саули Ниинистё.