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Лавров сообщил, что откровенно обсудил с Помпео вопрос контроля над вооружениями

Лавров сообщил, что откровенно обсудил с Помпео вопрос контроля над вооружениями.

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Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияПомпео, Майкл (Майк)
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