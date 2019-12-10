{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лавров сообщил, что договорился с Помпео продолжать диалог по дипсобственности

Лавров сообщил, что договорился с Помпео продолжать диалог по дипсобственности.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияПомпео, Майкл (Майк)
Реклама на ТАСС
Лавров: Россия рассчитывает на возобновление диалога между США и КНДР
Ключевую роль играет прямой диалог между Вашингтоном и Пхеньяном, считает глава российского МИД
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС