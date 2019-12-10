Лавров пригласил Помпео посетить Россию в удобное для него время

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о желании Москвы продолжать диалог с Вашингтоном и пригласил госсекретаря США Майкла Помпео посетить Россию в удобное для него время.

"При всех трудностях и разногласиях потенциал у нашего сотрудничества большой, как в экономике, так и в других областях. И в интересах обеих стран использовать этот потенциал в полную силу и развивать отношения во благо себе и всему мировому сообществу. Мы на это настроены и сегодня почувствовали взаимный аналогичный настрой американской стороны. Я признателен Майклу Помпео, мы хотим этот диалог продолжать, и я приглашаю его в удобное время посетить Российскую Федерацию", - сказал он во вторник по итогам переговоров с госсекретарем США.

Нынешняя встреча Лаврова и Помпео в Вашингтоне стала пятой по счету для руководителей внешнеполитических ведомств РФ и США. До этого Сергей Лавров и Майкл Помпео дважды, 16 июля 2018 года и 6 мая 2019 года, встречались в Финляндии, в городах Хельсинки и Рованиеми, 14 мая 2019 года в ходе первого визита Помпео в Россию состоялись переговоры в Сочи, а последняя встреча прошла 27 сентября 2019 года в ходе 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.