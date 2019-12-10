Лавров: Пол Уилан ведет себя вызывающе и угрожает сотрудникам ФСИН

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Обвиняемый в РФ в шпионаже Пол Уилан ведет себя вызывающе и угрожает сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с госсекретарем США Майклом Помпео.

"Пол Уилан - может быть, это тактика, которую выбрали его адвокаты, - ведет себя вызывающе. Он угрожает сотрудникам ФСИН, грозит просверлить им голову дрелью и делает многие другие аррогантные высказывания, - отметил Лавров. - Если цель этих действий заключается в том, чтобы создать себе образ мученика, то это, наверное, неправильно и нечестно". По словам Лаврова, Россия с полной серьезность. относится к состоянию здоровья Уилана.

"Много разговоров о здоровье Пола Уилана. Мы относимся к этому вопросу с полной серьезностью, наши врачи регулярно его осматривают, - подчеркнул Лавров. - Он жаловался на паховую грыжу, и ему было предложено прооперировать паховую грыжу, он затем отказался от этой операции".

Он напомнил, что следствие по делу Уилана уже завершено. "Обвинительное заключение находится у него на ознакомлении. Сейчас только от него зависит, когда он завершит со своими адвокатами знакомиться с этим документом, - отметил министр. - Тогда будет и судебный процесс, который позволит поставить точку в этом деле, после чего можно будет уже на основе имеющихся между нами официальных двусторонних документов в правоохранительной сфере принимать те или иные решения".