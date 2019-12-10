{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело Пола Уилана
Обновлено 

Лавров: Пол Уилан ведет себя вызывающе и угрожает сотрудникам ФСИН

По словам министра, обвиняемый в шпионаже американец грозит просверлить им голову дрелью и "делает многие другие аррогантные высказывания"

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Обвиняемый в РФ в шпионаже Пол Уилан ведет себя вызывающе и угрожает сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с госсекретарем США Майклом Помпео.

На эту тему
Что известно о Поле Уилане — американце, которого задержали в РФ по подозрению в шпионаже

"Пол Уилан - может быть, это тактика, которую выбрали его адвокаты, - ведет себя вызывающе. Он угрожает сотрудникам ФСИН, грозит просверлить им голову дрелью и делает многие другие аррогантные высказывания, - отметил Лавров. - Если цель этих действий заключается в том, чтобы создать себе образ мученика, то это, наверное, неправильно и нечестно". По словам Лаврова, Россия с полной серьезность. относится к состоянию здоровья Уилана.

"Много разговоров о здоровье Пола Уилана. Мы относимся к этому вопросу с полной серьезностью, наши врачи регулярно его осматривают, - подчеркнул Лавров. - Он жаловался на паховую грыжу, и ему было предложено прооперировать паховую грыжу, он затем отказался от этой операции".

Он напомнил, что следствие по делу Уилана уже завершено. "Обвинительное заключение находится у него на ознакомлении. Сейчас только от него зависит, когда он завершит со своими адвокатами знакомиться с этим документом, - отметил министр. - Тогда будет и судебный процесс, который позволит поставить точку в этом деле, после чего можно будет уже на основе имеющихся между нами официальных двусторонних документов в правоохранительной сфере принимать те или иные решения".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияДело Пола Уилана
Реклама на ТАСС
Лавров: Россия рассчитывает на возобновление диалога между США и КНДР
Ключевую роль играет прямой диалог между Вашингтоном и Пхеньяном, считает глава российского МИД
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС