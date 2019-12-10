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Лавров сообщил, что на встрече с Помпео обсуждал ядерные арсеналы КНР

При этом министр отметил, что Пекин серьезно уступает и Москве, и Вашингтону по объему запасов ядерных вооружений

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с госсекретарем США Майклом Помпео заявил, что на встрече обсуждались запасы ядерного оружия Китая.

"Китай далеко находится и серьезно уступает и России, и Соединенным Штатам [по объему запасов ядерных вооружений]. Мы сегодня говорили об этом, смотрели статистику, которую Шведский институт исследования проблем мира предоставил по китайскому ядерному арсеналу. В сопоставлении с российским и американским эти вещи в разы отличаются", - сказал он во вторник на совместной с американским коллегой пресс-конференции.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияКитайПомпео, Майкл (Майк)
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