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Лавров: Москва, в отличие от Вашингтона, выдает американцам российские визы без задержек

Министр напомнил, что для того, чтобы пройти собеседование перед получением визы в Москве, нужно ждать 300 дней

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Москва, в отличие от Вашингтона, продолжает выдавать визы американским гражданам в те же сроки, что и раньше, не удлиняя процедуру получения, несмотря на сокращение персонала дипучреждений. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с госсекретарем США Майклом Помпео.

"К сожалению, наши граждане вынуждены ждать собеседование. Если они хотят пройти в Москве собеседование перед получением визы, должны ждать 300 дней, во Владивостоке, по-моему, 40, в Екатеринбурге тоже более 30 дней только для того, чтобы пройти собеседование. Наши американские коллеги объясняют это тем, что после того, как были установлены квоты, у них все консульские сотрудники уехали. Ну, наверное, это право каждой страны определять структуру своего дипломатического представительства, - сказал Лавров. - У нас тоже пришлось резать по живому, и многие консульские сотрудники уехали, но в нашей ситуации ни одного случая удлинения сроков выдачи виз не произошло, все визы выдаются точно также, в те же сроки, что и до вот этого неприятного развития ситуации в наших двусторонних отношениях".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияПомпео, Майкл (Майк)
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