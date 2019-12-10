Лавров сообщил, что подробно рассказал Помпео об итогах саммита в "нормандском формате"

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что во вторник в ходе встречи с госсекретарем США Майклом Помпео в подробностях рассказал американской стороне об итогах саммита в "нормандском формате", который прошел в понедельник в Париже.

"Мы говорили сегодня об Украине. Я подробно пробрифинговал Майкла Помпео и его делегацию о состоявшихся вчера переговорах в рамках "нормандского формата" в Париже, о принятых там решениях, о тех вопросах, которые предстоит еще урегулировать для того, чтобы двигаться в направлении выполнения минских договоренностей. Принципиально важно, что итоговый документ, который президенты России, Украины, Франции и канцлер Германии вчера одобрили, подтверждает незыблемость минских договоренностей и требует их полного выполнения. Это наша стопроцентная позиция", - сказал Лавров по итогам встречи с Помпео.

Лидеры стран "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция) приняли коммюнике по итогам встречи, прошедшей в понедельник в Париже. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в нормандском формате.