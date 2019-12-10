{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Саммит "нормандской четверки" в Париже
Обновлено 

Лавров сообщил, что подробно рассказал Помпео об итогах саммита в "нормандском формате"

Принятый на саммите итоговый документ подтверждает незыблемость минских договоренностей, отметил глава российского МИД

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что во вторник в ходе встречи с госсекретарем США Майклом Помпео в подробностях рассказал американской стороне об итогах саммита в "нормандском формате", который прошел в понедельник в Париже.

На эту тему
О чем говорили лидеры "нормандской четверки" на саммите в Париже. Главное

"Мы говорили сегодня об Украине. Я подробно пробрифинговал Майкла Помпео и его делегацию о состоявшихся вчера переговорах в рамках "нормандского формата" в Париже, о принятых там решениях, о тех вопросах, которые предстоит еще урегулировать для того, чтобы двигаться в направлении выполнения минских договоренностей. Принципиально важно, что итоговый документ, который президенты России, Украины, Франции и канцлер Германии вчера одобрили, подтверждает незыблемость минских договоренностей и требует их полного выполнения. Это наша стопроцентная позиция", - сказал Лавров по итогам встречи с Помпео.

Лидеры стран "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция) приняли коммюнике по итогам встречи, прошедшей в понедельник в Париже. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в нормандском формате.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияПомпео, Майкл (Майк)Саммит "нормандской четверки" в Париже
Реклама на ТАСС
Лавров: Россия рассчитывает на возобновление диалога между США и КНДР
Ключевую роль играет прямой диалог между Вашингтоном и Пхеньяном, считает глава российского МИД
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС