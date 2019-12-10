Лавров: Москва выступает за участие всех стран в инициативе России по Персидскому заливу

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Москва призывает все заинтересованные в безопасности в Персидском заливе страны присоединиться к российской инициативе по этому региону. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с госсекретарем США Майклом Помпео.

"Мы, конечно, очень обеспокоены ситуацией, складывающейся в Персидском заливе, в Ормузском проливе, и выступаем за то, чтобы все страны, которые хотят обеспечивать там безопасность судоходства и мореплавания, рассмотрели предложение, которое российская сторона внесла. Оно касается налаживания диалога о создании системы коллективной безопасности в районе Персидского залива", - сказал Лавров.

"Мы уже провели на уровне политологов, экспертов, научного сообщества в сентябре этого года в Москве специальный семинар. Многие страны региона, включая арабские страны Персидского залива, приняли в нем участие, ряд европейских ученых [принял участие], - напомнил министр. - Мы приглашали также и представителей Соединенных Штатов. Надеемся, что в следующий раз они в таком мероприятии примут участие".

23 июля МИД РФ представил Концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива. Она предусматривает формирование инициативной группы для подготовки международной конференции по безопасности и сотрудничеству в зоне Персидского залива, что в дальнейшем приведет к созданию организации по безопасности и сотрудничеству в данном регионе. Кроме того, Москва выступила с инициативой создания демилитаризованных зон в регионе, предложила отказаться от постоянной дислокации группировок внерегиональных государств и наладить горячие линии между военными.