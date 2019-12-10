{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Венесуэле

Лавров считает, что венесуэльский народ должен сам решать свою судьбу

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Москва неизменно выступает за то, чтобы венесуэльский народ сам определял свою судьбу. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с госсекретарем США Майклом Помпео.

"Россия неизменно выступает за то, чтобы именно сам венесуэльский народ определял свое будущее и те ростки диалога, которые наблюдались в так называемом формате Осло - он был, к сожалению, подвешен, - а сейчас наблюдаются в рамках круглого стола между правительством и умеренной оппозицией, дадут нужные результаты, и кризис будет урегулирован исключительно мирным способом", - сказал Лавров.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАВенесуэлаРоссияПолитический кризис в ВенесуэлеПомпео, Майкл (Майк)
Реклама на ТАСС
Лавров: Россия рассчитывает, что руководство КНДР проявит сдержанность
Москва рассчитывает на возобновление диалога между Вашингтоном и Пхеньяном, сообщил глава российского МИД
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС