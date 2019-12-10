Лавров считает, что венесуэльский народ должен сам решать свою судьбу

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Москва неизменно выступает за то, чтобы венесуэльский народ сам определял свою судьбу. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с госсекретарем США Майклом Помпео.

"Россия неизменно выступает за то, чтобы именно сам венесуэльский народ определял свое будущее и те ростки диалога, которые наблюдались в так называемом формате Осло - он был, к сожалению, подвешен, - а сейчас наблюдаются в рамках круглого стола между правительством и умеренной оппозицией, дадут нужные результаты, и кризис будет урегулирован исключительно мирным способом", - сказал Лавров.