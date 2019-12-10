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Лавров сообщил, что встреча с Трампом прошла в атмосфере взаимопонимания

Стороны констатировали наличие целого ряда проблем

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что его встреча с американским президентом Дональдом Трампом прошла в атмосфере взаимопонимания.

"Состоялась встреча в Белом Доме с президентом Дональдом Трампом, которая прошла в атмосфере, я считаю, взаимопонимания, прежде всего в том, что касается ответственности России и США за положение дел в мире. Мы констатировали наличие целого ряда серьезных проблем", - сказал Лавров по итогам рабочего визита в Соединенные Штаты.

Лавров обсудил с президентом США Дональдом Трампом вопросы стратегической стабильности. "Особое внимание мы уделили стратегической стабильности, безопасности, положению дел в сфере контроля над вооружениями и нераспространения", - сказал он.

По его словам, Россия подтвердила предложение о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3). "Причем принять решение о таком продлении мы считаем важным чем раньше, тем лучше. Уже до конца года, как недавно предложил президент РФ Владимир Путин", - добавил министр. Он также подчеркнул, что Москва готова обсуждать с Вашингтоном тему ракет средней и меньшей дальности.

Лавров обратил внимание, что его встреча с Трампом прошла в атмосфере обоюдного понимания того, "что касается ответственности России и США за положение дел в мире".

Министр иностранных дел России также сообщил, что обсудил с американским президентом шаги по недопущению кризиса в районе Персидского залива. "Говорили о том, что необходимо все-таки предпринять какие-то шаги, чтобы не допустить усугубление кризиса в Персидском заливе, предпринять какие-то шаги по решению проблем, возникших из-за одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", - сказал Лавров по итогам рабочего визита в США.

23 июля МИД РФ представил Концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива. Она предусматривает формирование инициативной группы для подготовки международной конференции по безопасности и сотрудничеству в зоне Персидского залива, что в дальнейшем приведет к созданию организации по безопасности и сотрудничеству в этом регионе. Кроме того, Москва выступила с инициативой создания демилитаризованных зон в регионе, предложила отказаться от постоянной дислокации группировок внерегиональных государств и наладить горячие линии между военными.

Санкции и дело Обамы

Санкции против "Северного потока - 2" и "Турецкого потока", заложенные в новый военный бюджет США, не остановят реализацию этих проектов. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам рабочего визита в Соединенные Штаты.

"Что касается военного бюджета США, то Конгресс, по-моему, сейчас буквально обуревает желанием сделать все, чтобы разрушить наши отношения, - отметил глава МИД РФ. - Дело, начатое администрацией Барака Обамы, продолжается. Но мы привыкли к такого рода нападкам, знаем, как реагировать на них, и уверяю, что ни "Северный поток - 2", ни "Турецкий поток" не остановятся".

Теги
Обама, БаракЛавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияТрамп, Дональд
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