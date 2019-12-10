Лавров заявил, что Трамп понимает выгоду от добрых отношений с Россией

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп осознает выгоду от хороших отношений с Россией, но в Соединенных Штатах есть силы, которые не разделяют эту точку зрения и мешают налаживанию контактов двух стран. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам рабочего визита в Вашингтон.

"Что касается отношений с РФ, у нас нет оснований сомневаться, что президент [США Дональд] Трамп искренне понимает выгоду для американцев, для американского бизнеса, для США в целом и для ситуации в мире от добрых отношений между РФ и США. Отношений, которые не должны содержать элемент одолжений кого-то кому бы то ни было в одну или в другую сторону, которые должны опираться на баланс интересов, на прагматизм и на обоюдную выгоду, - сказал Лавров. - Мы знаем, что не все в США разделяют наш настрой, пытаются всячески затормозить нормализацию наших отношений, пытаются обкладывать [Россию] все новыми и новыми санкциями".

"У нас нет сомнений в искренности президента Трампа", - добавил министр.