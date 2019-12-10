Лавров надеется, что деструктивного вмешательства извне в Ираке и Ливане не будет

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Кризисные явления в Ираке и Ливане могут быть преодолены только путем национального диалога в этих странах без деструктивного вмешательства извне. Такое мнение высказал в беседе с журналистами во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, российская позиция по ситуациям в Ираке и Ливане "заключается в том, что преодолеть нынешние кризисные явления в этих странах возможно исключительно через национальный диалог с вовлечением всех политических и этноконфессиональных групп". "Надеюсь, что ни в ливанском, ни в иракском случае не будет деструктивного вмешательства внешних сил, что все внешние игроки будут настраивать и ливанцев, и иракцев именно на достижение согласия на национальном уровне", - сказал Лавров и подчеркнул, что "только так можно стабилизировать и эти страны, да и регион в целом".

Глава МИД РФ отметил, что в Ливане эта работа должна проводиться "с уважением тех принципов, на которых зиждется ливанская конституция". "Мы считаем это принципиально важным и считаем необходимым не допускать ситуации, когда та или иная этническая группа будет от этих процессов отстранена, в том числе под предлогом необходимости формирования неких технических органов власти. Это будет серьезно отклоняться от тех традиций, которые позволяли ливанскому обществу сохранять свою целостность и обеспечивать суверенитет своей страны", - сказал Лавров.

Что касается ситуации в Ираке, то, как отметил глава российского внешнеполитического ведомства, РФ солидарна с правительством этой страны, вынужденным бороться с остатками террористических группировок и одновременно добиваться консолидации общества на той же межэтнической, межконфессиональной основе - с участием и шиитов, и суннитов, и с учетом того места, которое в иракском государстве занимает Курдистан.

Ситуация на Корейском полуострове

Мировое сообщество должно предоставить Пхеньяну что-то взамен на шаги по прекращению ядерных испытаний, а не полагаться лишь на санкционное давление, заявил Лавров.

"Мы считаем, что санкций против КНДР было уже принято предостаточно, может быть, больше, чем достаточно, если еще иметь в виду односторонние санкции, которые были приняты сверх решений Совета Безопасности ООН, - сказал он, отвечая на вопрос, как, по мнению России, следует поступить с санкциями в отношении КНДР. - Мы считаем, что, поскольку в каждой резолюции, которая вводила санкции по линии СБ ООН, содержалась констатация необходимости политического процесса, то здесь нужно проявить гибкость".

Лавров указал, что нельзя ждать от Пхеньяна выполнения всех требований США, не предоставляя ему ничего взамен. "Мы будем продвигать план действий, который Россия разработала вместе с КНДР, с учетом тех коментариев, которые мы получили от американской стороны, от Републики Корея, и надеемся, что этот план действий поможет сторонам возобновить прямые переговоры и не пытаться выдвигать друг другу ультиматумы, - продолжил он. - Я говорил и скажу еще раз: нереалистично ожидать, что Северная Корея сделает все, чего хотят американцы, завершит денуклеаризацию и только потом получит какие-то выгоды в плане облегчения экономического положения, снятия санкций и гарантий безопасности".

"Наши американские коллеги понимают эту проблему, я надеюсь, они также понимают необходимость каким-либо образом стимулировать Северную Корею к сотрудничеству путем принятия шагов навстречу Пхеньяну в ответ на то, что он уже сделал, заморозив на долгое время испытания и не дождавшись каких-либо позитивных действий в ответ", - добавил российский министр.