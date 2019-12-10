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Лавров надеется, что США быстро найдут нового представителя в диалоге с РФ по антитеррору

Делегации с обеих сторон носят межведомственный характер, отметил глава МИД России

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассчитывает, что США оперативно определятся с руководителем делегации Вашингтона на консультациях по контртеррористическому сотрудничеству двух стран. Как отметил Лавров на пресс-конференции, отвечая на вопрос ТАСС, прежде этим занимался Джон Салливан, который завершает процедуру назначения послом в РФ.

"Мы возобновили диалог в этом формате, регулярные консультации на уровне заместителей министра иностранных дел и государственного секретаря, - отметил министр. - У нас эти консультации вел и ведет замминистра Олег Сыромолотов, в США его партнером был Джон Салливан, который завершает процедуру слушаний для назначения послом в РФ. Мы надеемся, что замену руководителю делегации США подыщут оперативно".

Лавров заметил, что такие делегации с обеих сторон носят межведомственный характер. "Это очень полезный механизм, который позволяет всесторонне подходить к объединению наших усилий в этой весьма и весьма злободневной сфере", - подчеркнул он. Глава МИД РФ напомнил, что лидеры двух стран еще в 2017 году поддержали предложение о том, чтобы наладить контртеррористическое сотрудничество РФ и США. По словам Лаврова, это сотрудничество велось еще во времена, когда президентом США был Барак Обама, однако потом было заморожено.

Теги
Обама, БаракЛавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияСыромолотов, Олег ВладимировичСалливан, Джон
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