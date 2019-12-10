Лавров предложил Трампу опубликовать переписку РФ и США по "вмешательству в выборы"

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что предложил американскому президенту Дональду Трампу опубликовать переписку Москвы и Вашингтона по теме приписываемого РФ вмешательства в выборы.

"Я напомнил, что мы предложили нынешней администрации США предать гласности переписку по специально установленному на случай проявления рисков в киберпространстве каналу, переписку, которая осуществлялась между Москвой и Вашингтоном с октября 2016 года по январь 2017 года, из которой станет ясно, что мы готовы сотрудничать по любому опоросу, который связан с подозрениями США о нашем вмешательстве в выборы", - сказал Лавров по итогам визита в Соединенные Штаты.