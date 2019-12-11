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Кризис на Украине

Лавров: если США останутся на позициях Волкера по Украине, дело добром не кончится

Глава МИД России напомнил, что экс-спрецпредставить Госдепа предлагал, в частности, ввести под флагом ООН в Донбасс оккупационные войска

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. США помогут урегулированию на Украине, если будут настраивать Киев на выполнение минских договоренностей, а не продолжать курс бывшего спецпредставителя Курта Волкера, выступавшего за фактическую оккупацию Донбасса. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам рабочего визита в Вашингтон.

"США, как и любая страна, другие западные и незападные столицы, могут помочь, если будут настраивать ту украинскую сторону, на которую они влияют, - а в данном случае, если мы говорим о США, речь идет о Киеве, - на добросовестное выполнение минских договоренностей, - сказал глава МИД РФ. - Если США будут оставаться на тех позициях, которые исповедовал и проповедовал Курт Волкер, бывший спецпредставитель по Украине, то дело добром не кончится".

Лавров напомнил, что Волкер "предлагал ввести под флагом ООН в Донбасс оккупационные войска, распустить все структуры, которые сейчас обеспечивают жизнедеятельность провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, создать там международную администрацию, ввести международную полицию и тем самым как бы кризис урегулировать, потом уже провести выборы". "Понятно, что после ввода оккупационных сил, оккупационной администрации, выборы станут уже делом косметическим", - указал российский министр.

"Поэтому надеемся, что наша работа по разъяснению ситуации вокруг минских договоренностей не будет бесполезной, и наши зарубежные коллеги будут помогать неукоснительно выполнять резолюцию СБ ООН 2202 (которая закрепляет минские договоренности - прим. ТАСС)", - резюмировал глава МИД РФ.

Саммит в "нормандском формате" с участием лидеров Германии, России, Украины и Франции, первый за три года, прошел 9 декабря в Париже. Лавров входил в состав российской делегации.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаСШАРоссияКризис на Украине
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