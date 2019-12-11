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Рябков: сроки нового раунда диалога РФ и США по стратегической стабильности не определены

Замглавы МИД России констатировал, что после июльских переговоров никаких сдвигов не было

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Ни сроки, ни повестка дня возможного нового раунда диалога России и США по стратегической стабильности не определены. Об этом сообщил во вторник в беседе с журналистами, отвечая на вопросы ТАСС, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Он входил в состав делегации главы МИД России Сергея Лаврова, который нанес визит в Вашингтон и провел встречи с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Майклом Помпео.

"После июля никаких сдвигов нет. И мы <...> говорим только - безотносительно к формату диалога по стратстабильности - о том, что происходит в этой сфере: мы рассказываем о своих озабоченностях, интересах, предпочтениях, американцы говорят о том, что их волнует. Дальше начинается в той или иной мере пинг-понг аргументами и более или менее заинтересованный обмен мнениями по сути этих озабоченностей или приоритетов, не совпадающих в нашем с американцами случае. Но дальше этого - в направлении определения дат, формата и повестки дня - ни один этот разговор, подобный разговор не идет. Это все с июля. То есть уже скоро будет полгода", - заявил заместитель главы российской дипломатии.

В июле в Женеве прошли российско-американские переговоры по стратегической стабильности и контролю над вооружениями. Российскую делегацию возглавлял Рябков, американскую - первый заместитель госсекретаря Джон Салливан, который был впоследствии выдвинут на пост посла в Москве.

Выступая 3 декабря на слушаниях в Конгрессе США, помощник госсекретаря по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд утверждал, что новый раунд российско-американских консультаций по стратегической стабильности может состояться "в ближайшее время". Никаких деталей при этом он не привел.

Теги
СШАРоссияРябков, Сергей Алексеевич
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