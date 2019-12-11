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Постпред РФ заявил, что Украина не может отказаться от долга Януковича

Киев имеет шанс урегулировать эту задолженность во внесудебном порядке, напомнил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов

БРЮССЕЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Украина не может отказаться от выплаты кредита, предоставленного Россией Киеву в 2013 году, когда президентом страны был Виктор Янукович. Об этом заявил во вторник журналистам постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

"Нам [украинские представители] говорят, что $3 млрд вы дали Януковичу. Но Янукович был президентом украинского государства. И если Украина считает себя государством, она должна платить долги", - заявил российский постпред.

Он напомнил, что Киев имеет шанс урегулировать эту задолженность во внесудебном порядке, приняв выдвинутый Россией в рамках консультаций по газу "нулевой вариант", подразумевающий взаимный отказ от финансовых претензий.

Правительство Украины в 2013 году выпустила облигации госзайма на сумму $3 млрд с погашением 20 декабря 2015 года, которые выкупила Россия. Выплаты по облигациям не произошло, поскольку Киев ввел мораторий на возврат долгов кредиторам, в том числе РФ.

Газовый конфликт

Трехсторонние консультации Евросоюза, России и Украины по условиям поставок и транзита российского газа, вероятно, пройдут до конца года, несмотря на переход дискуссии в последние недели в двусторонний формат, предусматривающий прямое общение Москвы и Киева, добавил Чижов. Он не назвал возможную дату трехсторонней встречи на министерском уровне.

"Большая часть обсуждений в последние недели идет в двустороннем формате между Россией и Украиной. Пока справляются без Еврокомиссии, но я вполне допускаю, что трехсторонний формат еще также пройдет до конца года. Еще остается три недели, - сказал дипломат. - Во всяком случае под Новый год я не планирую уезжать из Брюсселя в отпуск".

"Что касается нужности самого трехстороннего формата, то это вопрос к участникам переговоров. Он, безусловно, нужен Еврокомиссии, это несомненно", - отметил Чижов.

Он подчеркнул, что газовый вопрос должен решаться комплексно.

"Проблема транзита - это только один из компонентов, - продолжил российский постпред. - Другой компонент - это поставки газа на Украину. Для этого участие Еврокомиссии [в переговорах] особенно не нужно. Самое главное - это решение юридических вопросов, то есть снятие тех взаимных претензий финансового характера по разным судам: часть - в Стокгольме, часть - в Лондоне, часть - в Киеве. Я не вижу иного пути урегулирования всех этих проблем, кроме нулевого варианта (то есть взаимного отказа от финансовых претензий - прим. ТАСС)".

"Есть решение Стокгольмского арбитража на $2,6 млрд [в пользу Украины], есть дело в Лондонском арбитраже - это судьба тех $3 млрд, которые были выданы Украине в качестве кредита в 2013 году. Есть также фантастические изобретения антимонопольной комиссии Украины, Хозяйственного суда Киева. Там речь идет о миллиардах долларов, и это полный юридический нонсенс", - указал Чижов.

Теги
Янукович, Виктор ФедоровичУкраинаРоссияЧижов, Владимир Алексеевич
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