Постпред РФ заявил, что Украина не может отказаться от долга Януковича

БРЮССЕЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Украина не может отказаться от выплаты кредита, предоставленного Россией Киеву в 2013 году, когда президентом страны был Виктор Янукович. Об этом заявил во вторник журналистам постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

"Нам [украинские представители] говорят, что $3 млрд вы дали Януковичу. Но Янукович был президентом украинского государства. И если Украина считает себя государством, она должна платить долги", - заявил российский постпред.

Он напомнил, что Киев имеет шанс урегулировать эту задолженность во внесудебном порядке, приняв выдвинутый Россией в рамках консультаций по газу "нулевой вариант", подразумевающий взаимный отказ от финансовых претензий.

Правительство Украины в 2013 году выпустила облигации госзайма на сумму $3 млрд с погашением 20 декабря 2015 года, которые выкупила Россия. Выплаты по облигациям не произошло, поскольку Киев ввел мораторий на возврат долгов кредиторам, в том числе РФ.

Газовый конфликт

Трехсторонние консультации Евросоюза, России и Украины по условиям поставок и транзита российского газа, вероятно, пройдут до конца года, несмотря на переход дискуссии в последние недели в двусторонний формат, предусматривающий прямое общение Москвы и Киева, добавил Чижов. Он не назвал возможную дату трехсторонней встречи на министерском уровне.

"Большая часть обсуждений в последние недели идет в двустороннем формате между Россией и Украиной. Пока справляются без Еврокомиссии, но я вполне допускаю, что трехсторонний формат еще также пройдет до конца года. Еще остается три недели, - сказал дипломат. - Во всяком случае под Новый год я не планирую уезжать из Брюсселя в отпуск".

"Что касается нужности самого трехстороннего формата, то это вопрос к участникам переговоров. Он, безусловно, нужен Еврокомиссии, это несомненно", - отметил Чижов.

Он подчеркнул, что газовый вопрос должен решаться комплексно.

"Проблема транзита - это только один из компонентов, - продолжил российский постпред. - Другой компонент - это поставки газа на Украину. Для этого участие Еврокомиссии [в переговорах] особенно не нужно. Самое главное - это решение юридических вопросов, то есть снятие тех взаимных претензий финансового характера по разным судам: часть - в Стокгольме, часть - в Лондоне, часть - в Киеве. Я не вижу иного пути урегулирования всех этих проблем, кроме нулевого варианта (то есть взаимного отказа от финансовых претензий - прим. ТАСС)".

"Есть решение Стокгольмского арбитража на $2,6 млрд [в пользу Украины], есть дело в Лондонском арбитраже - это судьба тех $3 млрд, которые были выданы Украине в качестве кредита в 2013 году. Есть также фантастические изобретения антимонопольной комиссии Украины, Хозяйственного суда Киева. Там речь идет о миллиардах долларов, и это полный юридический нонсенс", - указал Чижов.