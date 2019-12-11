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Чижов: новый старт отношениям РФ и ЕС может быть дан при нынешнем руководстве Евросоюза

В Брюсселе осознают, что друг без друга России и Европе жить и развиваться непросто, отметил постпред РФ при ЕС

БРЮССЕЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Новый старт отношениям России и Евросоюза может быть дан при новом руководстве институтов Евросоюза, которое приступило к работе с 1 декабря. Об этом заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов во вторник вечером на приеме в российской дипмиссии в Брюсселе по случаю 30-летия подписания Соглашения между СССР и Европейскими сообществами о торговле, коммерческом и экономическом сотрудничестве. Оно было подписано 18 декабря 1989 года и стало отправной точкой в отношениях России и Евросоюза.

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"Я абсолютно уверен: в ходе нового, начавшегося буквально 10 дней назад еэсовского институционального цикла мы можем стать свидетелями "нового начала" в наших отношениях, которые с учетом уже пережитого нами опыта будут зрелыми, мудрыми и взаимоуважительными", - заявил Чижов.

"Сегодня отношения России и ЕС, безусловно, нельзя назвать нормальными. Наиболее противоестественным фактором, их отравляющим, являются антироссийские односторонние рестрикции, введенные Евросоюзом в марте 2014 года и не раз с тех пор расширявшиеся. Простаивают многие механизмы российско-еэсовского сотрудничества", - продолжил постпред.

При этом он подчеркнул, что взаимозависимость России и ЕС никуда не делась: на долю Евросоюза приходится почти половина объема товарооборота нашей страны, европейский бизнес продолжает инвестировать в российскую экономику, россияне "бьют рекорды по получению шенгенских виз", продолжается реализация многочисленных совместных проектов в культуре, образовании и науке, последовательно развивается приграничное сотрудничество.

"Медленно, но верно в Брюсселе осознают, что друг без друга России и Европе жить и развиваться непросто, если вообще возможно. Продолжать и дальше оставаться в состоянии "полузамороженного взаимодействия" на треке "Россия - ЕС" в то время, как двусторонний диалог Москвы с целым рядом евростолиц набирает обороты, по-моему, недальновидно. И не следует заблуждаться: без России не решить ни одной значимой международной проблемы, а наши задачи на мировой арене во многом близки", - уверен Чижов.

"Кроме того, наши экономики взаимодополняемы, давно существует и расширяется общая транспортная, энергетическая инфраструктура. Синергия человеческих, научно-технологических и ресурсных потенциалов России и ЕС, а в более широком плане - Евразийского экономического союза и Европейского союза, открыла бы новые широкие возможности для развития наших стран, помогла бы нам выстоять в условиях растущей глобальной конкуренции", - подчеркнул российский постпред.

Во вторник на брифинге в Брюсселе официальный представитель Европейской комиссии Питер Стано сообщил журналистам, что Еврокомиссия не подготовила и не намерена делать официальных заявлений в связи с отмечаемым 18 декабря 30-летием отношений между Россией и ЕС.

Теги
РоссияЧижов, Владимир Алексеевич
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