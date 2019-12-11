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Нарышкин обсудил в Тегеране вопросы усиления сотрудничества в борьбе с терроризмом

Встреча прошла с руководством Министерства информации и Организации внешней разведки Ирана

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в ходе визита в Тегеран обсудил с руководством Министерства информации и Организации внешней разведки Ирана вопросы усиления сотрудничества в борьбе с терроризмом. Об этом сообщил руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов.

"Сегодня завершился рабочий визит в Тегеран руководителя российской внешней разведки Сергея Нарышкина. Директор СВР России обсудил с руководством Министерства информации и Организации внешней разведки Ирана вопросы усиления сотрудничества в сфере борьбы с международным терроризмом и противодействия общим угрозам безопасности России и Исламской Республики Иран", - сказал Иванов.

Нарышкин также встретился со спикером иранского парламента, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по проблемам региональной и международной безопасности, а также вопросам двустороннего сотрудничества.

Теги
Нарышкин, Сергей ЕвгеньевичИранРоссия
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