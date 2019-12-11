ЦИК РФ признал выборы в Мосгордуму соответствующими закону, указав на ряд нарушений

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в среду признал избирательную кампанию по выборам депутатов Мосгордумы 8 сентября соответствующей избирательному законодательству, однако выявил ряд нарушений в работе окружных комиссий.

"В целом избирательная кампания по выборам депутатов Мосгордумы седьмого созыва прошла в соответствии с требованиями законодательства РФ о выборах. При проведении данных выборов избирательные комиссии обеспечили реализацию и защиту избирательных прав граждан РФ", - говорится в постановлении комиссии.

В ЦИК добавили, что при голосовании и подсчете голосов в комиссию не поступали жалобы, которые ставили бы под сомнение итоги голосования и результаты выборов в Мосгордуму.

При этом, как говорится в постановлении, ЦИК выявил ряд нарушений в работе окружных избирательных комиссий при проверке документов кандидатов, в первую очередь подписей избирателей. "Эти упущения стали результатом небрежности при работе с ответами МВД России о недостоверности данных избирателей, когда сведения не в полной мере сверялись с подписными листами, подписи были ошибочно признаны недействительными. Также были выявлены неоднократные случаи некорректного или произвольного толкования установленных законом оснований для признания подписей недействительными", - отмечается в документе.

Кроме того, в ЦИК считают, что информирование окружными комиссиями кандидатов о причинах признания подписей недостоверными или недействительными было явно недостаточным и неудовлетворительным. "Некоторые кандидаты смогли ознакомиться с указанными материалами и представить свои возражения только при рассмотрении их в Мосгоризбиркоме и ЦИК", - уточнили в комиссии.

В ЦИК также отметили, что Мосгоризбиркому необходимо повысить качество подготовки кадров и обратить внимание на серьезные недостатки в работе некоторых окружных комиссий. "ЦИК постановляет <...> для обеспечения высокой профессиональной подготовки членов избирательных комиссий, повышения их ответственности обратиться к мэру Москвы Сергею Собянину и Мосгордуме с предложением совместно с Мосгоризбиркомом принять необходимые меры для организации работы членов территориальных избирательных комиссий города Москвы на постоянной основе", - говорится в постановлении.

Выборы

Выборы в Мосгордуму состоялись 8 сентября в 45 одномандатных округах, в трех из них была предоставлена экспериментальная возможность электронного голосования. Было зарегистрировано 225 кандидатов, из них 58 - самовыдвиженцы. В политической гонке были представлены кандидаты от следующих партий: КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", "Гражданская сила", "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста. Всего к выборам депутатов в Мосгордуму было организовано более 3,6 тыс. избирательных участков.

После обработки 100% бюллетеней явка на выборах депутатов в Мосгордуму в столице составила 21,77%. Депутаты Мосгордумы седьмого созыва зарегистрировали четыре фракции и одно депутатское объединение. Фракция "Справедливая Россия" в седьмом созыве Мосгордумы насчитывает троих депутатов. При этом во фракцию "Единая Россия" вошли 19 депутатов, в постоянном депутатском объединении "Моя Москва" пять членов, а фракция КПРФ насчитывает 13 членов. Также столичном парламенте вновь создана фракция партии "Яблоко", в ее состав вошли четыре депутата.