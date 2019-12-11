Лавров: Москву тревожит усиление активности НАТО рядом с границами Белоруссии и РФ

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Россия встревожена укреплением активности Североатлантического альянса в непосредственной близости с границами РФ и Белоруссии. Об этом говорится в приветственном письме министра иностранных дел России Сергея Лаврова, зачитанном в среду заместителем департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексеем Дробининым на открытии научной конференции памяти Андрея Громыко.

"Нас тревожит усиление военной активности НАТО вблизи границ Белоруссии и России, а также принятые на завершившемся саммите альянса в Лондоне решения о дальнейшем наращивании военных бюджетов его стран. Эти шаги ведут к милитаризации Европы и осуществляются вопреки обязательствам не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других", - говорится в тексте.

Министр также указал на то, что в остром кризисе находится система контроля над вооружениями. "Огромный ущерб архитектуре стратегической стабильности нанесен действиями США, которые вслед за выходом из договора по ПРО разрушили ДРСМД. Сейчас под вопросом судьба ДСНВ. Со своей стороны мы продолжим адекватно реагировать на недружественные действия, при этом к конфронтации Россия не стремится", - подчеркивается в письме.

Лавров также указал на то, что в противовес "деструктивному курсу Вашингтона и его союзников" Россия продвигает позитивную объединительную повестку, стремится не допустить новых разделительных линий, создать зону равной и неделимой безопасности и широкого сотрудничества от Атлантики до Тихого океана.