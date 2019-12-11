Медведев отметил стратегический характер взаимодействия Москвы и Ханоя

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с председателем Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган предложил обсудить развитие российско-вьетнамского взаимодействия, которое является стратегическим и очень важным для обеих стран.

"Сейчас у нас есть возможность обсудить некоторые вопросы межпарламентского диалога, хотя вы их уже обсуждаете, и конечно поговорить в целом о развитии российско-вьетнамского взаимодействия, которое безусловно является стратегическим и очень важным для наших стран", - сказал Медведев.

Он отметил, что это первый визит Нгуен Тхи Ким Нган в качестве председателя Национального собрания Вьетнама в Россию, и выразил надежду, что он пройдет интересно.

"Вы уже в Казани были, уже встретились с вашими коллегами, во всяком случае, с госпожой (спикером Совета Федерации Валентиной - прим. ТАСС) Матвиенко. У вас также будет встреча с руководством нижней палаты", - сказал премьер-министр РФ.

"И я очень рад встретиться с вами. Вспоминаю нашу встречу в ноябре 2018 года в Ханое. И пользуясь этой возможностью, прошу передать привет и наилучшие пожелания президенту, генеральному секретарю Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгу и моему коллеге, премьер-министру Нгуен Суан Фуку", - добавил Медведев.