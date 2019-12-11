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Санкции в отношении России

Сотрудники МВД Чечни попросили в полном составе включить их в санкционный список США

Ранее Госдеп сообщил о введении санкций против начальника УМВД по городу Грозному Аслана Ирасханова

ГРОЗНЫЙ, 11 декабря. /ТАСС/. Сотрудники МВД по Чеченской Республике попросили включить их в полном составе в санкционный список США в ответ на введение санкций против начальника УМВД РФ по городу Грозному Аслана Ирасханова, сообщил журналистам глава МВД по Чечне Руслан Алханов.

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Во вторник Госдепартамент США распространил сообщение о введении санкций против Ирасханова, который, по версии Вашингтона, причастен к нарушению прав человека. 

"Госдеп регулярно пополняет санкционный список достойными, уважаемыми представителями нашего народа, среди которых и сотрудники МВД по Чеченской Республике. Предлагаем уже не в первый раз, чтобы облегчить им работу, пополнить этот пресловутый список всем личным составом МВД по Чеченской Республике. Все, как один, мы готовы идти до конца по выбранному пути мира и созидания во благо нашей Родины - России. На этом пути в борьбе с международным терроризмом отдали свои жизни более 1,6 тыс. сотрудников МВД по Чеченской Республике", - сказал Алханов.

По его словам, "по выдуманной истории агентов Госдепа" надзорными и следственными органами проводились всевозможные проверки. "В итоге данная история (о причастности Ирасханова к фактам нарушения прав человека - прим. ТАСС) не нашла своего объективного подтверждения", - добавил глава МВД Чечни.

Теги
РоссияСанкции в отношении РоссииЧечня
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