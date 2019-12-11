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Памфилова допустила возможность применения онлайн-голосования на выборах президента

При этом председатель Центризбиркома отметила, что электронное голосование не может полностью вытеснить традиционное голосование с помощью бумажных бюллетеней

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова допустила, что дистанционное электронное голосование может быть применено на выборах президента РФ в 2024 году в случае проведения успешных экспериментов в регионах.

"Если к 2024 году мы все [эксперименты по электронному голосованию] отработаем, то может быть [применим на выборах президента], но я бы так категорично не утверждала. Но гипотетически предположить, если все сложится удачно, то может быть", - сказала Памфилова журналистам в среду.

По ее словам, данное решение может зависеть от того, какие технологии будут предложены для применения электронного голосования. "У нас три задачи: кибербезопасность, прозрачность, с одной стороны, с другой стороны, тайное голосование. Они друг друга взаимоисключают, технически соединить их не так просто", - отметила глава ЦИК.

Она добавила, что электронное голосование не может полностью вытеснить традиционное голосование с помощью бумажных бюллетеней. "Оно не может быть тотальным в любом случае, потому что это должно быть право выбора за избирателем. Даже если мы технически будем готовы тотально - должно быть у людей право выбора. Есть ритуалы, есть традиции, есть привычки, мы не должны людей лишать этого", - заключила Памфилова.

Ранее на заседании она сообщила, что Центризбирком предложит законодателям принять поправку о проведении эксперимента по дистанционному электронному голосованию в следующем году в регионах.

Об эксперименте

Эксперимент по онлайн-выборам прошел на выборах в Мосгордуму 8 сентября в трех избирательных округах столицы: №1 (Зеленоград), №10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и №30 (Чертаново Центральное и Южное). Тестирование системы электронного голосования проводилось в столице четыре раза, ни в один из которых не состоялось взлома, атаки хакеров были успешно отражены. В рамках эксперимента в онлайн-режиме могли проголосовать более 11,2 тыс. человек. Итоговая явка на электронном голосовании 8 сентября составила 92,3%.

Для проведения эксперимента Госдума на заседании 21 мая приняла в третьем чтении законопроект, который регулирует проведение пилотного электронного голосования на выборах в Мосгордуму. 29 мая президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон.

Теги
РоссияПамфилова, Элла Александровна
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