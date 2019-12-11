Сурков призвал не верить фантазиям Авакова, который не участвовал в переговорах в Париже

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Помощник президента России Владислав Сурков призвал не верить фантазиям главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что происходило на саммите "нормандской четверки" в Париже, так как тот не участвовал в нем.

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"Переговоры в Париже в понедельник не были ни особенно трудными, ни эмоционально заряженными. Скорее, долгими, - отметил он в беседе с корреспондентом ТАСС. - Что касается фантазий Авакова (глава МВД Украины - прим ТАСС), то наилучшим комментарием к ним служат его собственные слова. В том же интервью, где он дает характеристики участникам российской делегации, он сообщает важные сведения и о себе самом".

"Он говорит, что его - цитирую - "близко не подпустили" к переговорам. А также, что после переговоров он пробрался в помещение и активно допивал вино, оставшееся после ужина лидеров "нормандской четверки". "Померольчик", по его выражению. Так что не нужно верить словам человека, который не был на переговорах, да еще к тому же и пьяного", - заключил Владислав Сурков.

После встречи "нормандской четверки" в Париже 9 декабря глава МВД Украины Арсен Аваков, входивший в состав украинской делегации, сообщил о якобы имевшем месте "инциденте" между помощником президента Украины Андреем Ермаком и помощником президента России Владиславом Сурковым.

Ранее, комментируя слова Авакова, близкий к переговорному процессу директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков пояснял, что украинская делегация на саммите пыталась изменить согласованный текст итогового коммюнике, но получила жесткий отпор со стороны российской делегации.

"Аваков врет, говоря об инциденте на переговорах между Сурковым и Ермаком, - рассказал Чеснасков. - Сурков, действительно, отказался обсуждать изменения в ранее согласованный сторонами проект коммюнике. Это касалось абзаца о предоставлении Украиной Донбассу особого статуса на постоянной основе. Украинцы пытались отказаться от этого обязательства. Тогда помощник президента РФ заявил, что российская сторона приостановит участие в переговорах, если данный пункт будет нарушен. Это был фактически ультиматум. И он сработал".